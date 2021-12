‘Er is geen sprake van een zware lockdown in Nederland’

De rubriek Kee & Van Jole wordt deze week verzorgd door niemand minder dan Merel EK, de parlementair redacteur die op het punt staat de overstap te maken naar Hart van Nederland. Zij neemt deze keer de plaats in van Peter Kee, tegenover Francisco van Jole.

Die laatste meldde zich dinsdag voor een boosterprik maar dat feestje ging niet door omdat er sprake was van een storing in het systeem dat de GGD gebruikt. Presentator Patrick Lodiers wil weten of Van Jole nu last heeft van spijt waarop de eindredacteur Van Jole een betoog afsteekt tegen het woord ‘prikspijt’ dat door Van Dale tot Woord van het Jaar is uitgeroepen. “Dat is wappietaal. Het is een fenomeen dat niet bestaat, zoals antivaxxers zich voortdurend baseren op verhalen die niet kloppen. Het is wel tekenend dat ze in staat zijn daarmee het publieke debat te domineren, zoals nu ook weer hier.”

Ek vertelt over het politieke debat dinsdag in de Tweede Kamer over het coronabeleid. Dat werd gekenmerkt door een herhaling van zetten waardoor je je kunt afvragen wat de waarde is van het debat. “De belangrijkste kritiek is dat het kabinet geen lange termijnvisie heeft.” Van Jole beaamt dat en noemt als voorbeeld de vaccinatiecampagne. “Inmiddels begint het er op te lijken dat we allemaal twee keer per jaar een prik moeten krijgen. Voor de uitvoering daarvan zou het een idee zijn om een vaccinatiedienst in het leven te roepen, los van GGD en huisartsen, die dat uitvoeren. Dan kan Nederland tonen dat we net zo goed zijn in logistiek als voortdurend beweerd wordt.”

Dan gaat het over de harde lockdown waarop Van Jole opmerkt dat iedereen het zo noemt maar dat er helemaal geen sprake is van een harde lockdown. “Een harde lockdown wil zeggen dat niemand meer naar buiten mag. Wat we nu hebben is de intelligente lockdown, die we al eerder hadden maar die niemand meer zo wil noemen.”

Ek geeft daarna een uiteenzetting over het debat over de bezuinigingen in de zorg. “De kritiek van de oppositie is dat in het regeerakkoord staat dat er in de toekomst, vanaf 2026, minder geld wordt uitgetrokken voor de zorg dan nodig is. Dat is dus een bezuiniging vinden ze. De regeringspartijen zegt dat het een maatregel is om de zorgkosten in de hand te houden.” Van Jole vindt daar het zijne van. “Het gaat er om hoe je die maatregelen gaat uitvoeren. Vanochtend las ik in de krant dat ziekenhuizen nu waarschuwen dat mensen geen supergoedkope ziekteverzekeringen moeten nemen omdat die heel veel handelingen niet vergoeden en ze ingrepen niet kunnen betalen. Dat zijn Amerikaanse toestanden. Het laat zien dat je dergelijke beslissingen niet aan individuen moet overlaten.”