Woensdag gaat na een onderbreking van twee weken de vaccinatiecampagne met AstraZeneca weer van start. Maar: veel mensen die de afgelopen weken hun vaccinatie misliepen, hebben geen nieuwe afspraak gemaakt omdat ze twijfelen aan het vaccin. ‘Echt heel zorgelijk,’ zegt directeur Annette de Boer van GGD Haaglanden daarover tegen Omroep West.

Inmiddels heeft de Europese Gezondheidsraad na onderzoek vastgesteld dat het Brits-Zweedse vaccin veilig is. Nadat bij enkele gevaccineerden in onder andere Oostenrijk en Denemarken trombose was opgetreden na inenting met Oxford/AstraZeneca, werden de vaccinaties gestaakt, ook in Nederland. De angst voor bijwerkingen bleek ongegrond, maar die is daarmee verre van verdwenen.

‘We hebben ongeveer duizend afspraken af moeten zeggen’, zegt De Boer tegen Omroep West. ‘Deze mensen kunnen een nieuwe afspraak maken, maar we merken dat het niet stormloopt. De komende dagen zijn er nog voldoende plekken vrij om je te laten vaccineren. Dat is echt zorgelijk.’