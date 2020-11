Er zijn steeds minder soorten mandarijnen verkrijgbaar en ze smaken vaak nergens naar

De tijd is aangebroken dat in de winkels weer volop mandarijnen liggen. Maar smaken die nog wel naar mandarijn? Het Belgische radioprogramma De Inspecteur stort zich op het fenomeen dat de smaak van mandarijnen de afgelopen jaren is afgenomen. Consumenten klagen dat de oranje vruchten flets, droog en smakeloos zijn. “Het klopt dat de grote smaakdiversiteit eruit is”, zegt professor tropische landbouw Patrick Van Damme (vanaf 44:00). “De smaak van mandarijnen is doorheen de jaren zeker verengd. De producent mikt op de meest gemiddelde consument. En daarom moet de mandarijn ook een gemiddelde smaak hebben.”

Het programma laat luisteraar Dries Boeraeve aan het woord die zich over het gebrek aan kwaliteit beklaagt. “Hoe ambetant (vervelend, red.) is het om ‘s ochtends twee mandarijnen mee naar het werk te nemen en dan bij je pauze vast te stellen dat ene mandarijn helemaal uitgedroogd is en de andere te zuur smaakt.”

Dries vraagt zich ook af of de kwaliteitsafname misschien komt doordat de mandarijnen maanden in een koelcel bewaard worden. “Mandarijnen lenen zich niet zo goed tot lange bewaring. Een appel kan je maanden in een koelcel bewaren. Dus de mandarijnen die je nu in de winkel vindt, zijn wel degelijk recentelijk geoogst,” bevestigt professor Van Damme.

Veel luisteraars klagen ook over mandarijnen met veel rotte plekken. “Ik heb het zelf ook gemerkt. Ik kocht deze week bakje mandarijnen en moest er zes weggooien wegens rotte plekken,’ aldus Van Damme. “Dat komt omdat er tegenwoordig bijna geen pesticiden meer gebruikt mogen worden. Daardoor zijn de vruchten minder beschermd tegen schimmels. De schil is dus kwetsbaarder waardoor je sneller bruine plekken krijgt.” De wetenschapper waarschuwt ook voor mandarijnen met steeltjes. Die dringen door de schillen van andere mandarijnen waardoor ze kunnen gaan rotten.

cc-foto: Olga Dudenko