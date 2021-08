Erdogan jaagt op mensen die aandacht vragen voor branden

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan reageert woedend op kritiek dat zijn regering onvoldoende was voorbereid op de bosbranden die het land teisteren. Dat meldt The Guardian.

Omdat Turkije er zelf niet goed in slaagt om de branden te blussen, vragen Turkse twitteraars het buitenland om hulp. Het openbaar ministerie is een onderzoek gestart naar mensen die berichten twitteren met de hashtag #HelpTurkey.

De Turkse autoriteiten stellen dat de berichten worden verspreid door trollen en bots. “Vanuit Amerika, Europa en bepaalde andere plaatsen wordt een terreur van leugens verspreid”, meent de paranoïde Erdoğan.

Uit onderzoek blijkt echter dat slechts 5 procent van de tweets met de hashtag #HelpTurkey afkomstig is van nep-accounts. De regering-Erdoğan stuurt zelf op veel grotere schaal trollenlegers aan om critici te intimideren.

De Turkse toezichthouder op de media heeft tv-zenders opgedragen om niet langer live verslag te doen van de branden. Die berichtgeving zou tot “angst en zorgen bij de bevolking” leiden.

De censuur kan niet verhullen dat veel Turken boos zijn op Erdoğan, die meer lijkt te hechten aan zijn imago dan aan een adequate bestrijding van de branden. Illustratief is het bezoek dat de Turkse president vorige week bracht aan het getroffen Marmaris. Vanuit zijn rijdende auto gooide hij pakken met thee naar de mensen die langs de weg stonden.

President Erdogan visits Marmaris, ravaged by wildfires, and chooses to throw out boxes of tea to locals as he drives by pic.twitter.com/xU5vsFw4wa

— Mark Lowen (@marklowen) July 31, 2021