Erfgenamen Leonard Cohen diep ontstemd over gebruik Hallelujah door Trump

De beheerders van de nalatenschap van Leonard Cohen overwegen juridische stappen tegen de Republikeinen wegens ongeoorloofd gebruik van de klassieker Hallelujah op de partijconventie. Een keer werd donderdag een uitvoering door Tori Kelly gedraaid na de speech van Trump en daarnaast voerde tenor Christopher Macchio het nummer nog eens uit.

De erfgenamen verklaren verrast en ontsteld te zijn dat het nummer is gebruikt omdat vooraf duidelijk toestemming was geweigerd. Ze zien het als een brutale en egoïstische poging het nummer, een van de belangrijkste door Cohen geschreven, te politiseren. Ook tal van andere artiesten hebben bezwaar gemaakt tegen het gebruik van hun muziek voor de herverkiezingscampagne van Trump, waaronder Adele, Rihanna, Neil Young en de Rolling Stones.

“Als de Republikeinen een ander nummer hadden willen gebruiken, You Want It Darker, waarvoor Leonard in 2017 postuum een Grammy kreeg toegekend, dan hadden we toestemming daarvoor kunnen overwegen,” wordt in een verklaring op Facebook gesteld, een toezegging die wat betreft ironie geheel in stijl is met de meester zelf. Luister maar:

cc-foto: gaët