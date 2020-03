Ernstig: de corona-spuger rukt op

Een nieuwe vorm van geweld steekt de kop op: corona-spugen. In Amsterdam gebeurde het afgelopen week tweemaal. Verdachten spuugden agenten in het gezicht en zeiden daarbij het coronavirus te dragen. Beiden zitten vast in afwachting van het oordeel van de onderzoeksrechter. Maar de incidenten staan niet op zichzelf. Sinds de uitbraak van het virus zijn er meerdere zogenaamde corona-spugers geweest. Het Openbaar Ministerie (OM) neemt de zaken hoog op.

De Amsterdamse spugers sloegen beiden dinsdag toe. ’s Middags werd in Amsterdam-Noord een 30-jarige vrouw aangehouden wegens te hard rijden. Toen de agenten haar om een identiteitsbewijs vroegen, weigerde ze dat en besloot in plaats daarvan hard in de gezichten van de agenten te hoesten. Diezelfde avond werd in Amsterdam-Oost een 46-jarige man aangesproken op vervelend gedrag in een winkel. De man spuugde daarop naar de agenten en zei corona te hebben.

Daarvoor was het al eerder raak in andere delen van het land. Op 20 maart werd een 49-jarige vrouw uit Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 weken voor bedreiging van een agent met de dood en mishandeling van een agent. De vrouw had een politieagent bij de keel gegrepen, in het gezicht gespuugd en daarbij gezegd dat zij een corona-patiënt is. Diezelfde dag kreeg ook een 23-jarige man uit Noordwijkerhout een flinke celstraf opgelegd, tien weken, wegens het expres in het gezicht hoesten van agenten en daarbij te zeggen: “Ik heb het coronavirus, jullie nu ook.’”

Op 21 maart berichtte het AD dat in 24 uur tijd, meerdere politieagenten in de omgeving van Tilburg bewust in het gezicht gehoest waren. De verdachten zeiden allemaal besmet te zijn met het coronavirus. Op 22 maart schreef PZC hoe ook in Zeeland en West-Brabant het “corona-hoesten” in opkomst lijkt. Ook daar werden agenten in het gezicht gehoest of gespuugd, maar ook personeel van tankstations. Nadat een pompstationmedewerker in Vlissingen een klant vroeg het contact geld eerst te ontsmetten, spuugde de klant naar de medewerker die achter een beschermluik zat. “Gewoon een volwassen vent in de veertig”.

Afgelopen weekend was het onder meer raak in Almelo. Daar probeerden agenten op het Marktplein een schreeuwende man tot bedaren te brengen. Dat lukte niet. In plaats daarvan spuugde hij op een agente. In Maastricht werd eerder deze week een man opgepakt nadat hij een buschauffeur had bespuugd en daarbij zei corona te hebben. De man wordt bedreiging en zware mishandeling ten laste gelegd. Een automobilist uit Nieuw Beerta werd langs de kant gezet en spuugde vervolgens een agent in het gezicht, waarbij hij zei: “Mijn kameraad heeft corona”. Bij de daklozenopvang in Leeuwarder werd een man opgepakt die vervolgens de hele verhoorkamer onder snotterde en de agenten vertelde dat hij ze „ziektes” ging geven. In Den Bosch stond woensdag een man voor de rechter die richting voorbijgangers zou hebben gekucht en daarbij met het coronavirus dreigde.

Bij de personen die inmiddels veroordeeld zijn, koos het OM ervoor hen direct via het supersnelrecht te berechten. De kans is groot dat hetzelfde zal gebeuren bij andere coronaspugers. Bij de eerste zitting zei de officier van justitie daarover:

Wij zijn afhankelijk van mensen met zogenoemde vitale beroepen. Eens te meer verdienen deze hulpverleners onze bescherming. Nu moeten wij laten zien dat het strafrecht tanden heeft. In deze tijd waarin we zo voorzichtig moeten zijn en op elkaar moeten letten, is het gedrag van verdachte laag bij de grond en uiterst verwerpelijk. Van een straf moet juist nu een afschrikwekkende werking uitgaan.

De politierechter in de zaak van de Utrechtse vrouw liet weten het deze coronaspuger extra kwalijk te nemen dat zij een agent heeft mishandeld die “juist in deze tijd op steun moet kunnen rekenen” en: “De agent zit op dit moment in een sociaal isolement, zij kan geen contact hebben met haar familie omdat zij niet weet of zij besmet is.”

Het corona-spugen of -hoesten is ook elders te zien. Zoals in de Verenigde Staten, waar nu zeer hard tegen het fenomeen wordt opgetreden. Zo staat in New Jersey een man voor de rechter nadat hij expres in de richting van supermarktmedewerkers had gehoest en daarbij zei corona te hebben. Hem wordt terreur ten laste gelegd.

cc-foto: James Gathany