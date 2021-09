Ernstige corona-explosie onder kinderen VS na start nieuwe schooljaar

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen week 19.000 kinderen in het ziekenhuis opgenomen vanwege het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media. In de week van 26 augustus werden ruim 200.000 kinderen positief getest op het virus. De besmettingscijfers onder schoolgaande kinderen zijn ten opzichte van een maand eerder vervijfvoudigd. Tegelijkertijd vertienvoudigde het aantal besmettingen van kinderen onder de vier jaar oud. Zo’n 23 kinderen overleden.

De cijfers werden aan het begin van het weekend bekendgemaakt door de Amerikaanse academie voor kindergeneeskunde AAP. De academie maakt zich zorgen, aangezien de sterk gestege-19n besmettingscijfers samenvallen met het einde van de zomervakantie en het weer naar school gaan van de kinderen. Het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, houdt vooralsnog wel vast aan de opvatting dat naar school gaan veilig is, zolang de scholen zich aan alle coronamaatregelen houden.

In eerdere stadia van de coronapandemie leken kinderen de besmettingsdans nog grotendeels te ontsnappen, of in elk geval werden ze er in veel mindere mate ziek door. De huidige besmettingsgolf is vrijwel geheel te wijten aan de agressieve Delta-variant die inmiddels ook in de VS de voornaamste oorzaak van de besmettingen is. Sinds de Delta-golf begin juli zijn intrede deed, is het aantal covidbesmettingen met een factor 18 gestegen. Ook kinderen zijn kwetsbaarder: op 5 juli belandde slechts 0,05 van elke 100.000 Amerikanen onder de 17 jaar oud in het ziekenhuis door het coronavirus, op 1 september was dat aantal gestegen tot 0,48 van elke 100.000 kinderen.

Ook in Nederland lijkt de Delta-variant wild om zich heen te slaan op scholen. Afgelopen week werd bekend dat in de regio Noord, waar het nieuwe schooljaar als eerste weer begon, inmiddels tientallen klassen alweer naar huis zijn gestuurd als gevolg van een coronauitbraak op de scholen.