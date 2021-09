Esther de Lange mogelijk eerste NL’se voorzitter Europarlement in 40 jaar

CDA’er Esther de Lange wordt in januari mogelijk voorzitter van het Europees Parlement. Daarmee zou ze de eerste Nederlandse voorzitter in veertig jaar worden. Van 1982 tot en met 1984 was Piet Dankert voorzitter van het Europarlement. De Volkskrant schrijft:

Binnen de christendemocratische fractie circuleren drie namen: de Spanjaard Esteban González Pons, de Maltese Roberta Metsola en De Lange. De Spanjaard ligt goed in de eigen fractie, maar is zo rechts dat de benodigde steun (het parlement kiest zijn voorzitter) van de sociaaldemocraten en liberalen (en al helemaal van de Groenen) onzeker is. De Maltese vertegenwoordiging in de EVP-fractie is heel klein, waarmee De Lange’s ster rijzende is.

Op dit moment is de Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli nog voorzitter. Na de Europese verkiezingen van 2019 hebben de sociaaldemocraten en christendemocraten afgesproken dat Sassoli na 2,5 jaar plaatsmaakt voor een christendemocraat.