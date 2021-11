EU: Aalscholvers moeten dood want ze eten vis

Goed en slecht nieuws voor de aalscholver: het goede nieuws is dat de vogel niet meer bedreigd is en zelfs floreert in Europa. Het slechte nieuws is dat het Europees Parlement de dieren daarom nu weer wil afschieten omdat vissers klagen dat de aalscholvers te veel vis vangen.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik gaat zelfs zo ver te beweren dat ‘sommige vissoorten worden bedreigd’ als gevolg van het menu van de aalscholver. ‘Hoe leggen wij dit onze beroepsvissers uit,’ vraagt ze. Schreijer-Pierik wijst erop dat de Europese Unie miljoenen euro’s investeert in het op peil houden van de visstand en dan is het niet de bedoeling dat iemand anders dan de visserij daarmee aan de haal gaat.

Waar Schreijer-Pierik haar vete met de wilde wolf geregeld in haar eentje uitvecht, heeft ze voor haar oorlogsverklaring aan de aalscholver aanmerkelijk meer steun. Het AD meldt dat ‘letterlijk de hele visserijcommissie uit het parlement wil dat Brussel de aalscholver per onmiddellijk zijn bedreigde status ontneemt’. Parlementariërs van Kroatië tot Spanje mopperen dat de vogels de visserijsector, inclusief schaal- en schelpdieren, om zeep helpt.

De aalscholver staat sinds 2008 op de lijst van beschermde dieren omdat hij op het punt stond te verdwijnen. Maar terwijl de EU-visserijcommissie uit alle macht probeert de aalscholver weer van die lijst te krijgen, denkt Humberto Delgado Rosa, directeur-generaal Milieu bij de Europese Commissie, daar heel anders over. Volgens hem beschikken lidstaten via een uitzonderingsbepaling in de vogelbeschermingsrichtlijn over voldoende middelen om zelf een oplossing te vinden. Tot grote woede van de visserijcommissie veegde Delgado Rosa een eerdere oproep om de aalscholver vogelvrij te verklaren in een keer van tafel.

cc-foto: Ronald van der Graaf