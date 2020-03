EU biedt migranten op Griekse eilanden vertrekpremie van 2000 euro

Eurocommissaris Ylva Johansson voor Interne Aangelegenheden en Migratie heeft bekendgemaakt dat de EU tijdelijk aan migranten die verblijven op de Griekse eilanden 2000 euro biedt als ze vrijwillig vertrekken. Het aanbod is een maand geldig en geldt alleen voor personen die voor 1 januari in Griekenland terecht zijn gekomen. De EU hoopt dat zo’n 5000 mensen gebruik zullen maken van de regeling en zo de druk op de eilanden wordt verminderd. De regeling is niet bedoeld voor vluchtelingen maar voor migranten die naar Europa zijn getrokken vanuit economische overwegingen of andere levensvervullingen.

Zeven lidstaten hebben toegezegd 1600 alleenstaande kinderen op te vangen die vastzitten in de kampen op de eilanden onder vaak erbarmelijke omstandigheden. Nederland weigert vooralsnog de kinderen te helpen.