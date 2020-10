EU buigt voor boerenlobby: landbouwhervorming mislukt

De lobby van de boeren en de agro-industrie heeft een klinkende overwinning behaald in Europa. Plannen om in het Europese landbouwbeleid meer oog te hebben klimaat en biodiversiteit hebben het niet gehaald.

Het Europees Parlement en de Landbouw-ministers, die maandag samenkwamen in Luxemburg, haalden een streep door de voorstellen om het landbouwbeleid groener te maken. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout spreekt op Twitter van een ‘slechte deal’. “De kern van de hervorming van het landbouwbeleid sneuvelt.”

Helaas. Alle compromisvoorstellen op landbouw aangenomen. Slechte deal haalt ruime meerderheid. Rest van de week nog veel individuele amendementen die de pijn enigszins kunnen verzachten, maar de kern van de hervorming van het landbouwbeleid sneuvelt… — Bas Eickhout (@BasEickhout) October 20, 2020

Landbouwsubsidies zijn traditioneel een enorme uitgavenpost voor de Europese Unie. Nog altijd gaat een derde van de EU-begroting, oftewel 58 miljard euro per jaar, naar landbouw. Omdat landbouw ook goed is voor 29 procent van de uitstoot van broeikasgassen, lagen er voorstellen om die uitstoot via financiële prikkels terug te dringen. Ook waren er plannen om de biodiversiteit beter te beschermen, bijvoorbeeld door boeren alleen subsidie te geven als ze ruimte houden voor natuur op hun land.

De drie grote politieke blokken in het Europarlement – de christendemocraten, liberalen en socialisten – schaarden zich echter achter een overeenkomst om de landbouwsector grotendeels ongemoeid te laten.

“Die deal ademt de invloed van de boerenlobby en de agro-industrie”, schrijft de Belgische krant De Tijd. “Deze achterkamerdeal met symbolische vergroeningsmaatregelen is een ramp voor de biodiversiteit”, meent Sara Matthieu van de Belgische partij Groen.

Ook de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU dat juist heeft ingezet op een ‘Green Deal’, is ontevreden over het akkoord. Zo vindt de Europees commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski dat er veel te weinig wordt gedaan om het gebruik van pesticiden en kunstmest terug te dringen. GroenLinkser Eickhout kijkt ondertussen naar een alternatief om het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen: wetgeving.