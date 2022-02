EU dreigt met harde sancties bij Russische inval

Na een nieuwe inval in Oekraïne zal de Europese Unie Rusland afsnijden van de internationale financiële markten. Ook krijgt Rusland dan geen goederen meer uit de EU die het zelf niet kan produceren. Dat heeft Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen gezegd. De NOS schrijft:

Het is de eerste keer dat het Westen details geeft over economische sancties tegen Rusland, als het tot een inval komt. Westerse leiders en de NAVO vrezen al langere tijd voor een invasie, maar tot nu toe lieten zij zich nog niet uit over de details van de afgesproken maatregelen.

De Europese Unie hoopt nog altijd op een diplomatieke oplossing. Zondag belde de Franse president zowel met Vladimir Poetin als met Joe Biden. Komende donderdag staat een overleg gepland tussen de Russische en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz sprak dit weekend op een veiligheidsconferentie in München de hoop uit dat een oorlog nog kan worden afgewend. De Britse premier Boris Johnson meent daarentegen dat de Russische invasie eigenlijk al is begonnen.

Terwijl westerse leiders zich grote zorgen maken over een nieuwe oorlog, blijft het gissen wat Poetin precies van plan is. “De afgelopen twintig jaar heeft de Russische president zijn tegenstanders steeds weer op het verkeerde been gezet“, schrijft de voormalige Rusland-correspondent Steven Derix.

Afgelopen vrijdag maakten de leiders van de 'Volksrepublieken' Donetsk en Loehansk plotseling de evacuatie van de burgerbevolking bekend. (2/10) pic.twitter.com/o5H8yqG6sX — Steven Derix (@StevenDerix) February 20, 2022

De Oekraïense blogger @sternenko ontdekte dat de video van het hoofd van de 'Volksrepubliek' Loehansk, Leonid Pasetsjnik, was geüpload uit een map met de naam 'Aanval van de Mangoest' ('Бросок Мангуста'). Een code? (4/10) pic.twitter.com/2QkklZAsR7 — Steven Derix (@StevenDerix) February 20, 2022

In de afgelopen twintig jaar heeft Poetin Kipling verschillende malen geciteerd. 'Kipling is een groot schrijver', zei hij in 2021. (6/10) — Steven Derix (@StevenDerix) February 20, 2022

Als een mangoest een cobra aanvalt, maakt hij schijnbewegingen waarmee hij de slang desoriënteert en uitput. Daarna slaat hij toe. (8/10)https://t.co/MZZ8Cbz0mx — Steven Derix (@StevenDerix) February 20, 2022