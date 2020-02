‘EU eist van Britten teruggave Parthenon beelden aan Griekenland’

De Europese Unie eist dat de Britten de beroemde marmeren Parthenon beelden teruggeven aan Griekenland. De beelden werden begin 19e eeuw door de Britse diplomaat lord Elgin uit Athene geroofd en later aan de Britse regering verkocht. Ze staan opgesteld in het British Museum in Londen. Griekenland eist al jaren dat de beelden geretourneerd worden. De regering in Athene krijgt nu naar verluidt steun van de Europese Unie. In een concept-voorstel voor een post-Brexit verdrag tussen Brussel en Londen, waar persbureau Bloomberg de hand op heeft gelegd, staat dat “de partijen, in overeenstemming met de regels van de Unie, kwesties adresseren die betrekking hebben op het retourneren of schadeloosstellen van onwettig verwijderde culturele objecten aan de landen waar ze vandaan komen.”



Weliswaar worden de Parthenon beelden niet met name genoemd in de concepttekst, in Engeland heten ze trouwens de Elgin beelden (naar de dief), maar volgens kenners duidt dit duidelijk op de indrukwekkende kunstwerken die de Grieken toebehoren. De eis betekent een enorme overwinning voor de Griekse regering omdat het voor het eerst is dat de Europese Unie zich over de heikele kwestie uitspreekt. Eerder werd al bekend dat de Unie de aanspraken van Spanje op de Britse kolonie Gibraltar zal steunen. De eisen zouden duidelijk maken dat Europa inzet op harde onderhandelingen met de zich afscheidende Britten.

cc-foto: cactusbeetroot