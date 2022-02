EU-hof geeft groen licht voor megasancties voor Polen en Hongarije

De Europese Commissie mag financiële sancties opleggen aan lidstaten die de rechtsstaat aan hun laars lappen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg woensdag bepaald. De uitspraak is een enorme tegenvaller voor Hongarije en Polen, de twee lidstaten die zich bij de Europese rechters tegen de financiële strafmaatregelen keerden.

#ECJ rejects the actions brought by #Hungary and #Poland against the #EUBudget conditionality mechanism on the respect of the #RuleOfLaw by Member States @Europarl_EN @EUCouncil

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) February 16, 2022