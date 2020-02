EU: Johnson wil Australisch handelsverdrag dat niet bestaat

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft in het Europees parlement in Straatsburg haar licht laten schijnen over de gevolgen van de brexit. Ze verklaarde “eerlijk gezegd een klein beetje verrast te horen dat de Britse premier sprak over het Australische model. Australië is, zonder enige twijfel, een sterke en gelijkgestemde partner. Maar de Europese Unie heeft geen handelsverdrag met Australië. We drijven momenteel handel op basis van WTO-voorwaarden. En als dat is wat de Britten willen, dan vinden we dat prima, zonder meer. Maar in feite zijn we op dit moment juist met Australië overeengekomen dat er een einde moet komen aan de situatie en we werken met hen aan een handelsakkoord. Natuurljk, het VK kan besluiten voor minder te gaan. Maar ik geloof persoonlijk dat we veel ambitieuzer moeten zijn.”

In haar speech prees Von der Leyen de handelsakkoorden die de EU heeft gesloten met Canada en Japan. Ze stelde ook met belangstelling kennis te hebben genomen van de enorme ambities die Johnson vorige week ontvouwde in een speech. “Hij bracht in herinnering hoeveel het VK heeft bereikt op het gebied van sociale bescherming, klimaatmaatregelen en concurrentieregels. En ik prijs het VK daar voor. Inderdaad, het is nu niet de tijd om de sociale bescherming terug te draaien of lauwwarm te handelen met klimaatmaatregelen.” Ze prees hem daarmee regelrecht het graf in, om met de oude cabaretier Wim Sonneveld te spreken. Von der Leyen wees er en passant nog eens op wat voor enorme markt de Unie is, 440 miljoen mensen. Na China en India de meeste ter wereld.

HLN schrijft:

Johnson wil een vrijhandelsakkoord met de EU, maar houdt zich het recht voor om met het Verenigd Koninkrijk af te wijken van de Europese regels op het vlak van staatssteun, sociale bescherming en leefmilieu. “Het VK wil een kampioen van de vrijhandel zijn? Dat is fijn om te horen, want wij hebben partners nodig om het systeem eerlijker en sterker te maken, zodat we de uitdagingen de baas kunnen”, zei von der Leyen.

Maar de groene oppositie nam geen genoegen met de continentale borstklopperij. De Britten hanteren nu op een aantal gebieden veel betere regels dan de EU. De Groenen in het Europees parlement wil dat Europa zich daar bij aansluit.

In het parlement riep de covoorzitter van de groene fractie, de Belg Philippe Lamberts, de onderhandelaars op nog meer ambitie aan de dag te leggen. Omdat de Britten op domeinen als leefmilieu en de regulering van de financiële sector nu reeds strenger zijn dan de EU, wil Lamberts dat de twee partijen “zich ertoe engageren de normen toe te passen die het meest ambitieus zijn en de volksgezondheid, de privacy, de arbeidsomstandigheden en het leefmilieu het best beschermen”. Kortom, “een nivellering naar boven toe”, aldus Lamberts.

Michael Gove, de voormalig Britse Brexit-‘onderhandelaar’ die nu toeziet op het losscheuren van de VK uit de Europese samenwerking, heeft inmiddels toegegeven dat er fysieke grenscontroles zullen komen voor goederen. De regering in Londen had tot nu toe geschermd met een ‘slim systeem’ dat al door Nederland gebruikt wordt maar volgens Gove duurt het nog vijf jaar voordat dat in gebruik zal zijn. De afkondiging van grenscontroles bezorgt bedrijven die afhankelijk zijn van im- en export opnieuw schrik.