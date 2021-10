EU-klimaattsaar Frans Timmermans: ‘We zijn niet ambitieus genoeg’

Uit een nieuw VN-rapport blijkt dat landen nog altijd veel te weinig doen om catastrofale klimaatverandering af te wenden. De opstellers van het rapport waarschuwen voor het “eindeloze lijden” als gevolg van dat getalm.

“We zijn niet ambitieus genoeg. We moeten meer doen”, erkent Eurocommissaris Frans Timmermans in een gesprek met Deutsche Welle. De komende weken is hij de belangrijkste EU-onderhandelaar tijdens de klimaattop in Glasgow, COP26.

Timmermans vindt dat rijke landen meer moeten doen om arme landen te helpen met hun klimaatplannen. Eerder deze week werd bekend dat de rijke landen pas in 2023 met geld over de brug zullen komen, terwijl het aanvankelijk het plan was om de lage-inkomenslanden al vanaf vorig jaar te helpen. De Eurocommissaris bestrijdt echter dat de EU zelf te weinig doet. “Ik had graag gezien dat het eerder was gebeurd, maar uiteindelijk zal het lukken.”

De Europese klimaattsaar betreurt het dat de presidenten van Rusland en China vermoedelijk niet aanwezig zijn op de top. De vrees bestaat dat andere wereldleiders zonder hen niet in staat zullen blijken om nieuwe klimaatafspraken te maken. “Maar uiteindelijk gaat het om de inzet, niet om de aanwezigheid.”