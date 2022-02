EU koopt wapens voor Oekraïne

De Europese Unie gaat wapens aanschaffen voor Oekraïne. Volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, is het de eerste keer dat de EU wapens koopt voor een land dat wordt aangevallen.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022