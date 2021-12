EU opent jacht op Nederlandse brievenbusfirma’s

Europese lidstaten lopen jaarlijks 10 miljard euro aan belastinginkomsten mis, omdat de Nederlandse overheid een belastingparadijs aan de Noordzee heeft opgetuigd. De brievenbusfirma’s op de Amsterdamse Zuidas zijn de Europese Unie dan ook een doorn in het oog. De Europese Commissie heeft nu een plan gemaakt om de meer dan 12.000 brievenbusfirma’s in Nederland door te lichten, schrijft het AD.

Op straffe van torenhoge boetes moeten zij straks de fiscus inzicht geven in zowel hun belastingaangifte als hun activiteiten. (…)Samen met Luxemburg is ons land goed voor wereldwijd de helft van wat het IMF ‘spookinvesteringen’ noemt. Hoewel het de bedoeling is de hele sector tegen het licht te houden, richt Brussel zich allereerst op bedrijven met veel grensoverschrijdende activiteiten en vrijwel geen personeel. Al hun gegevens komen in een databank die voor elke Europese belastingdienst toegankelijk is, en daarna gaat het – zeker bij de ‘lege brievenbussen’ – massaal blauwe enveloppen regenen.