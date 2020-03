EU sluit buitengrenzen, maakt weg vrij voor essentiële transporten

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft aangekondigd dat de buitengrenzen van de Europese Unie gesloten gaan worden voor al het niet-noodzakelijke personenverkeer. Goederentransporten blijven wel toegestaan. Om de vrije doorvoer van essentiële goederen te garanderen zullen er ‘groene banen’ worden aangelegd. Mogelijk wordt ook het verbod om in het weekeinde met vrachtwagens te rijden tijdelijk opgeheven.

De Volkskrant schrijft:

Onbelemmerd vervoer van etenswaren, medische hulpmiddelen en vee is noodzakelijk, stelt de Commissie. Dat geldt ook voor het vervoer van treinbestuurders, chauffeurs en piloten. Hoe meer belemmeringen, hoe groter de economische schade en onrust bij de bevolking over mogelijke tekorten in winkel, waarschuwt de Commissie. Als lidstaten controles invoeren moeten die goed gemotiveerd zijn (het virus overleeft niet op goederen) en toegepast worden op alle landen. Alleen Italië met maatregelen treffen omdat daar de meeste coronabesmettingen zijn, mag dus niet. De lidstaten moeten hun maatregelen tijdig – voor invoering ervan – aan de Commissie melden.

Dinsdag moeten de Europese regeringsleiders de vergaande maatregelen nog goedkeuren voordat ze van kracht worden. Het reisverbod voor personen geldt voor de Schengenzone, dus ook voor landen die niet tot de EU behoren zoals Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Landen die geen onderdeel uitmaken van de Schengenzone, de EU-lidstaten Ierland, Bulgarije, Roemenië en Kroatië en het afgescheiden Groot-Brittannië, krijgen het verzoek dezelfde maatregel door te voeren.

De maatregel uit Brussel is noodzakelijk omdat steeds meer landen op eigen houtje overgingen tot het invoeren van grenscontroles en opleggen van reisbeperkingen. Inwoners die naar huis willen keren moeten altijd in staat gesteld te worden de grens over te steken.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes: 1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity 2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020

