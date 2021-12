EU-voorzitter wil vaccinatieplicht voor hele Europese Unie bespreken

Het is tijd dat de Europese Unie een vaccinatieplicht bespreekt. Dat zegt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Oostenrijk en Duitsland bereiden de verplichte prik al voor, maar nu het aantal besmettingen in de hele unie oplaait, moeten ook de andere landen die kant op bewegen.

Von der Leyen benadrukte wel dat het niet aan haar is om zo’n plicht in te voeren, maar dat de lidstaten daar zelf over gaan. Maar volgens Von der Leyen is er een gezamenlijke aanpak nodig om het coronavirus onder controle te kregen. ‘Ik denk dat het passend is om deze discussie nu te voeren,’ aldus de voorzitter.

Naast Duitsland en Oostenrijk, liet ook Griekenland weten dat daar in elk geval voor 60-plussers de vaccinatie verplicht wordt. Het weigeren van de prik wordt in eerste instantie beboet met 100 euro. Dat geldt gaat naar een Grieks fonds van waaruit ziekenhuizen worden gefinancierd.