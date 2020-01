Eurocommissaris luistert niet naar Lubach: sjoemelsigaret niet aangepakt

De Griekse Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides kreeg er in november plots een hele sloot Nederlandse Twitter-volgers bij. Het programma Zondag met Lubach had zijn kijkers opgeroepen om haar een tweet te sturen met het verzoek om een andere (Canadese) meetmethode voor de schadelijke stoffen in sigaretten te gebruiken.

De huidige meetmethode biedt tabaksfabrikanten de mogelijkheid om rookmachines te misleiden met behulp van gaatjes in de filters, legde Lubach uit. Het gevolg is dat tabaksfabrikanten sigaretten op de markt kunnen brengen, waarbij rokers veel meer nicotine, teer en koolmonoxide binnenkrijgen dan het wettelijk maximum.

In antwoord op vragen van PvdA-europarlementariër Mohammed Chahim heeft Kyriakides nu laten weten dat ze niet van plan is iets te veranderen. “Een aanpassing van de meetmethodes van de uitstoot van schadelijke stoffen in sigaretten is op dit moment niet nodig”, schrijft ze. Volgens Kyriakides is het namelijk met geen enkele bestaande meetmethode mogelijk om het rookgedrag van mensen volledig na te bootsen. Een drogreden, schrijft TabakNee, want de Canadese meetmethode, Canadian Intense (CI), geheten, is wel degelijk beter.

Het RIVM heeft na onderzoek geconcludeerd dat de CI-methode de betere methode is en het RIVM bevindt zich daarbij in WHO-gezelschap. Via de CI-methode heeft het RIVM ontdekt dat sigaretten feitelijk twee- tot driemaal zoveel teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) bevatten als wettelijk maximaal is toegestaan.

Ook in een ander opzicht blijkt Kyriakides niet goed geïnformeerd. Zo stelt ze dat er sinds 2014 geen meetgegevens meer op pakjes staan, omdat er geen goede meetmethode zou zijn. TabakNee legt uit:

De echte reden voor het niet vermelden van gegevens staat in de Europese richtlijn zelf: elke vermelding van bepaalde waardes op een pakje sigaretten is verwarrend want zou de indruk kunnen wekken dat de sigaretten die aan wettelijke eisen voldoen veilig zijn. Die suggestie heeft de wetgever willen vermijden en daarom dus geen waarden op het pakje.

cc-foto: Gerd Altmann