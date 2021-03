Eurocommissaris verwacht groepsimmuniteit in juli

Thierry Breton, Eurocommissaris voor de Interne Markt, verwacht dat Europa in juli groepsimmuniteit zal hebben bereikt. “Om deze pandemie te verslaan is er maar een oplossing: vaccinatie. En de vaccins komen eraan”, verklaarde Breton tegenover de Franse zender TF1.

In grote delen van Europa loopt het aantal besmettingen weer hard op. Bondskanselier Angela Merkel wil de lockdown daarom voortzetten tot in april. België heeft besloten af te zien van eerder aangekondigde versoepelingen, en ook in Nederland zullen de terrassen en winkels niet aan het eind van deze maand opengaan. De vooruitzichten zijn somber.

Voor de korte termijn helpen alleen contactbeperkingen om de epidemie niet al te zeer uit de hand te laten lopen. Dankzij inentingen moeten de Europese landen vervolgens weer open kunnen. Breton verwacht dat er tussen nu en juni 300 tot 350 miljoen vaccindoses beschikbaar zullen komen voor de Europese Unie. In totaal wonen er zo’n 450 miljoen mensen in de EU.

De Eurocommissaris verwacht dat de inentingen ervoor zullen zorgen dat het virus in juli veel moeilijker rond zal kunnen gaan. “Laten we een symbolische datum nemen: op 14 juli hebben we de mogelijkheid om immuniteit te bereiken in Europa”, aldus de Fransman. In een podcast van de Volkskrant zei viroloog Jaap Goudsmit onlangs dat hij erop rekent dat de overheid op 1 juli alle coronamaatregelen weer kan terugdraaien.