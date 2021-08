‘Europa moet zich gaan voorbereiden op zomers met temperaturen van 50ºC’

Meteorologen van de Met Office, het Britse KNMI, waarschuwen dat Europa in de toekomst te maken gaat krijgen met hittegolven waarbij de temperatuur stijgt tot 50 graden of zelfs hoger. Ze reageren daarmee op het bericht dat woensdag op Sicilië een nieuw Europees hitterecord gebroken zou zijn. In de havenstad werd een temperatuur gemeten van 48,8 graden Celsius. Het oude record staat op 48 graden en werd in 1977 gemeten in Athene.

Professor Peter Stott van de Met Office, die al twintig jaar onderzoek doet naar hittegolven, stelt in een blog over de hoge temperaturen: “Klimaatverandering maakt extreem weer, dat verband houdt met hitte, veel heviger en als we naar deze recordtemperaturen kijken denken we dat de kans daarop zeer vergroot is.”

In juni 2019 steeg de temperatuur in Frankrijk voor het eerst boven de 45 graden. “De kans dat we deze echt extreme temperaturen nu iedere zomer gaan zien is behoorlijk groot.” Stott zegt dat nog niet valt te zeggen per wanneer dat gaat gebeuren maar dat “Europa zich moet voorbereiden op nieuwe records met de mogelijkheid dat de temperatuur tot boven de 50 graden Celsius stijgt, waarschijnlijk in het gebied rond de Middellandse Zee waar de invloed van hete lucht uit Noord-Afrika het grootst is.”

De meteorologen wijzen er op dat de hitte na de extreme temperaturen in Griekenland en Turkije zich naar het westen verplaatst en het Iberisch schiereiland en Marokko er de komende dagen mee te maken zullen krijgen. In Spanje is de eerste hittegolf al geregistreerd. In het land is sprake van een hittegolf als temperaturen gedurende drie dagen vijf procent boven het gebruikelijke maximum stijgen.

Spaanse meteorologen wijzen er in El Pais op dat het aantal hittegolven in de afgelopen tien jaar verdubbeld is. “Over dertig jaar zal een zomer als deze als ‘koud’ worden gezien’, stelt Rubén del Campo, woordvoerder van Aernet, het Spaanse KNMI. De temperaturen zullen de komende dagen vijf tot tien graden boven het gemiddelde komen. Stofwolken die in de atmosfeer drijven en het zonlicht tegenhouden, kunnen de stijging misschien enigszins temperen.

Spanje Vandaag schrijft:

In Spanje vreest men voor de beelden die men ziet van Griekenland, Italië en Turkije en waar duizenden hectare natuur verwoest zijn, er inmiddels enkele doden zijn te betreuren en waar maar geen einde lijkt te komen aan de natuur- en bosbranden. In Spanje is men goed voorbereid en staan de professionals klaar om snel en adequaat in te grijpen maar de medewerking van de inwoners van Spanje wordt daarbij ook gevraagd.

