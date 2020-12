Europees Hof: verbod op onverdoofd slachten mag

EU-lidstaten mogen onverdoofd slachten verbieden. Een dergelijk verbod is niet in strijd met het Europees recht, zo heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Joodse en islamitische organisaties waren naar het Hof gestapt om een Vlaams verbod op onverdoofd slachten uit 2017 aan te vechten. Zij meenden dat het verbod in strijd was met de vrijheid van religie.

Volgens het Hof biedt het Vlaamse verbod een “goede balans” tussen dierenwelzijn en “de vrijheid van Joden en moslims om hun godsdienst te beleven”. De uitspraak is opmerkelijk omdat de advocaat-generaal bij het Hof in september nog concludeerde dat het Vlaamse verbod in strijd is met het Europees recht. Wel erkende de advocaat-generaal destijds dat onverdoofd slachten “moeilijk te rijmen valt met moderne opvattingen over dierenwelzijn”.

Het Laatste Nieuws schrijft:

Volgens het Europees Hof is er geen enkele Europese regel van kracht die zich verzet tegen een regeling waarbij voor rituele slachtingen een verdovingsmethode wordt opgelegd die omkeerbaar is en niet tot de dood van het dier hoeft te leiden. Bovendien beschikt elke lidstaat – of regio – over een ruime beoordelingsmarge om een evenwicht te zoeken tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid.

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is blij met de conclusie van het Europese Hof, zo laat hij op Twitter weten.

We schrijven vandaag geschiedenis. Het Europees Hof van Justitie bevestigt dat het Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met het Europees recht. Dat betekent dat nu in héél Europa de deur openstaat voor een verbod op onverdoofd slachten (1/3) — Ben Weyts (@BenWeyts) December 17, 2020

Vlaanderen is een voortrekker geweest om vermijdbaar dierenleed ook effectief te vermijden. We mogen hier als Vlamingen heel erg fier op zijn (3/3) — Ben Weyts (@BenWeyts) December 17, 2020

In Nederland probeerde de Partij voor de Dieren onverdoofd slachten in 2011 verboden te krijgen. Hoewel een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren stemde, was er geen meerderheid in de senaat. In 2018 diende de partij een nieuw voorstel in om de onverdoofde slacht te verbieden.