Europees parlement gaat gezichtsmaskers verplicht stellen

Europarlementsleden en hun medewerkers moeten een gezichtsmasker dragen en hun lichaamstemperatuur laten controleren voordat ze de gebouwen van het Europees parlementsleden mogen betreden. De maatregel is voorgesteld door de secretaris-generaal van het parlement, de Duitser Klaus Welle (CDU) en inmiddels goedgekeurd door de voorzitter, de Italiaan David Sassoli (PD).

De maatregel is onderdeel van een versoepeling van de coronamaatregelen die in maart werden getroffen en onder meer inhielden dat bezoekers werden geweigerd en parlementsleden het advies kregen zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Overigens wordt medewerkers nog steeds geadviseerd zoveel mogelijk thuis te werken. Alleen wanneer strikt noodzakelijk kan in het parlement gewerkt worden. Wie in de gebouwen werkt moet een gezichtsmasker dragen dat alleen afgelegd kan worden als in de eigen werkkamer als er niemand anders aanwezig is. De verplichting geldt ook voor dienstauto’s, meldt Politico dat de nieuwe richtlijnen heeft ingezien. Wanneer die ingaan is nog niet duidelijk.

Er wordt ook een vergaderzaal met 350 stoelen ingericht waar de volksvertegenwoordigers tijdens vergaderingen voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Het parlement telt in totaal 705 leden.

cc-foto: Bernardo Fernandez copado