Europees Parlement roept EU uit tot ‘LHBTQI-vrijheidszone’

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen ter bescherming en ondersteuning van LHBTQI’s in alle lidstaten. De Europese volksvertegenwoordigers nemen daarmee stelling tegen homovijandige maatregelen die zijn doorgevoerd door een aantal uiterst rechtse regeringen en besturen in Oost-Europa. In Polen hebben een aantal gemeentes bijvoorbeeld verordeningen aangenomen die bepalen dat homo’s niet welkom zijn. Ook de Poolse regering is actief in het ontnemen van rechten aan homo’s en lesbiënnes. Zo is met ingang van vandaag hen het recht ontnomen om kinderen te adopteren.

Nu.nl schrijft:

Europarlementariër en één van de indieners van de resolutie Sophie in ’t Veld (D66) maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen: “Het schrijnendste voorbeeld is dat een aantal nationale regeringen in Europa haat tegen lhbti-Europeanen, hun eigen burgers, aanwakkert door strijd te voeren tegen wat zij de lhbti-ideologie noemen. Daar gaat het Europees Parlement nu tegenin.’ In de resolutie staat dat de EU een vrijheidszone voor lhbti-mensen wordt, ongeacht lokale maatregelen als de Poolse zones. Ook moet de Europese Commissie meer werk maken van het beschermen van deze burgers, vinden de parlementariërs. Lidstaten die de regels overtreden, kunnen worden gekort.

In de video hieronder legt Sophie in ’t Veld uit waarom de resolutie zo belangrijk is.

