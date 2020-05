Europees parlement wil meer toezicht op Nederlandse slachthuizen

Het Europees parlement wil dat Nederlandse slachthuizen grondiger geïnspecteerd worden en dat de arbeidsmigranten die daar werken dezelfde rechten krijgen als hun Nederlandse collega’s. Hetzelfde geldt voor Franse en Duitse slachterijen. Ook in die landen zijn de slachthuizen brandhaarden van het coronavirus.

“In grote delen van onze economie worden mensen als wegwerpartikelen gebruikt”, verklaart Europees parlementslid Agnes Jongerius tegenover Omroep Gelderland. “We hebben tegen de Europese Commissaris gezegd dat er echt een einde aan moet komen en gelukkig heeft hij toegegeven dat hij tot sluitende Europese wetgeving wil komen.”

Volgens Jongerius is er al langer gewaarschuwd voor de omstandigheden waarin gewerkt wordt maar wordt er nu geluisterd. “Het is door deze crisis eens temeer duidelijk dat lidstaten samen moeten werken om deze misstanden tegen te gaan.”

Omroep Gelderland schrijft:

Het gaat niet alleen om slachters wiens rechten onder druk staan, maar bijvoorbeeld ook om zorgmedewerkers in Oostenrijk die uit Roemenië en Bulgarije afkomstig zijn. Ook arbeiders in andere sectoren zoals de landbouw, de bouw en de productie hebben het moeilijk. Hun veiligheidssituatie wordt vaak door de werkgevers in de weegschaal gelegd. In totaal gaat het om 1,9 miljoen gedetacheerde werknemers in Europa en om nog eens 1,5 miljoen zogeheten grenswerkers. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld in Hongarije of Slowakije wonen en voor hun dagelijkse werk naar Oostenrijk pendelen.