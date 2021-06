Europees RIVM waarschuwt voor nieuwe golf bij loslaten maatregelen

Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding (ECDC) waarschuwt dat het aantal infecties, ziekenhuisopnames en doden weer sterk kan stijgen als overheden de coronamaatregelen loslaten. Ook is het volgens het Europese RIVM van het grootste belang om te blijven doorprikken omdat een enkele vaccinatie aanmerkelijk minder bescherming lijkt te bieden tegen de Delta-variant.

De waarschuwing komt op een moment dat verscheidene overheden de teugels weer laten vieren. Zo gaat Nederland dit weekend bijna helemaal van het slot. “Bijna alles kan op 1,5 meter”, luidt de samenvatting van de Rijksoverheid. Op de meeste plaatsen vervalt de mondkapjesplicht, mensen mogen weer naar kantoor en ook evenementen zijn weer toegestaan.

Het ECDC pleit er ondertussen voor om vast te houden aan de maatregelen “totdat grotere delen van de bevolking volledig gevaccineerd zijn”. Het agentschap verwacht dat begin augustus 70 procent van alle corona-infecties in de EU met de Delta-variant zullen zijn. Eind augustus zal dat percentage zijn opgelopen naar 90.

In verscheidene Europese landen, zoals Portugal en het Verenigd Koninkrijk, is de besmettelijke Delta-variant nu al goed voor bijna alle besmettingen. In Nederland is het aandeel vooralsnog kleiner, maar in Amsterdam blijkt uit onderzoek dat 40 procent van de positieve tests inmiddels op het conto komt van de oorspronkelijk uit India afkomstige mutatie.

Volgens het ECDC is de Delta-variant 40 tot 60 procent besmettelijker dan de Alpha-mutatie, die voorheen bekend stond als de Britse variant.