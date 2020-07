Europese Commissie straft Poolse homohaatdorpen

De Europese Commissie heeft zes Poolse gemeenten bestraft die zichzelf hebben uitgeroepen tot “LHBT-vrije zone”. Een aanvraag voor een bijdrage uit het Europese Fonds voor partnergemeenten wordt afgewezen. Hoewel de bedragen die daarmee gemoeid zijn relatief klein zijn, tot zo’n 25.000 euro, is de zeldzame sanctie een duidelijk signaal dat de vanuit de Poolse overheid aangewakkerde homohaat niet getolereerd wordt.

Voorzitter van de Commissie Ursula von de Leyen liet donderdag weten zich te blijven inzetten voor een “Unie van Gelijkheid”. Op Twitter schreef ze:

Our treaties ensure that every person in Europe is free to be who they are, live where they like, love who they want and aim as high as they want.

I will continue to push for a #UnionOfEquality. #LGBTI

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 30, 2020