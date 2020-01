Europese Commissie waarschuwt: ‘Nederland loopt achter met digitalisering’

Nederland loopt achter met digitalisering. De Europese Commissie is daar bezorgd over. Dat zegt Roberto Viola, directeur-generaal digitale zaken van de Commissie in de podcast Betrouwbare Bronnen. “Nederland heeft een heleboel werk te doen.”

Nederland is vooral traag met het voorbereiden van het ultrasnelle mobiele netwerk 5G, het aantal ultra-breedbandverbindingen en het gebruik van big data door bedrijven

‘Veel belangrijke Europese steden hebben 5G. Er is 5G in Madrid, in Milaan, in Rome en in Berlijn. Nog niet in Nederland en dat is niet mooi. In het algemeen gaat Nederland vooruit in de digitale samenleving en economie, maar als je nader kijkt naar de cijfers dan scoort Nederland niet goed”, zegt Viola.

“De organisatie van 5G en het vrijgeven van frequenties gaat langzaam in Nederland. De andere vertraging zit in de mogelijkheid voor mensen om ultrabreedband te krijgen: verbindingen van 1 gigabit per seconde. Daar is werk te doen.” Viola is hierover in gesprek met de Nederlandse ministeries van Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat en Financiën.

Een van de redenen voor de traagheid is volgens hem dat Nederland voorzichtig is met investeringen. Dat ziet hij bij de overheid en bij bedrijven. Ook vermoedt hij dat het onderbrengen van telecom bij de Autoriteit Consument en Markt heeft geleid tot langzame besluitvorming.

Volgens Viola kan het lange-termijninvesteringsfonds dat wordt voorbereid door de ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) helpen bij het versnellen van de uitrol van 5G. “Zo’n fonds is erg belangrijk. Als iets een lange-termijninvestering is en het aanzien van een land verandert, is het 5G en ultra-breedband. Het kost veel geld, maar op termijn betaalt het zichzelf terug. Digitale investeringen zijn denk ik een eerste kandidaat voor zo’n fonds.”

‘Vergeleken met de rest van de wereld doet Nederland het in het algemeen uitstekend – versta me niet verkeerd – maar dit kan beter’, zegt de hoogste Europese ambtenaar voor digitale zaken. “Net als in de sport kun je niet op je lauweren rusten. Je moet voortdurend trainen en zoeken naar nieuw bloed.”

Ook de Europese Unie als geheel moet een inhaalslag maken, zegt hij. “Europa gaat vooruit met de ontwikkeling van supercomputers en elektronische basiscomponenten, maar we zijn er nog niet.” De Duitse Bondskanselier Angela Merkel waarschuwde vorige week dat Europa veel meer moet doen om cruciale technologische capaciteit te realiseren.

De digitale EU-topman kondigt een ‘toolbox’ aan om EU-lidstaten te helpen bij de vraag hoe ze moeten omgaan met risico’s bij investeren in 5G. In Nederland en Duitsland worden vraagtekens gezet bij contracten met het Chinese bedrijf Huawei, dat vooroploopt in de ontwikkeling van 5G. De toolbox verschijnt binnen enkele weken, zegt Viola.