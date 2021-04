Europese Commissie wil meer doses AstraZeneca afdwingen via rechter

De Europese Commissie stapt naar de rechter in een zaak tegen AstraZeneca. De Commissie wil namens de 27 EU-landen dat de Brits-Zweedse vaccinmaker zich aan de gemaakte afspraken houdt en de overeengekomen doses coronavaccin levert. Al sinds de uitgifte van AstraZeneca-vaccins van start ging, levert de fabrikant vele male minder dan was afgesproken.

In het eerste kwartaal van dit jaar verzuurde de relatie tussen de EU en AstraZeneca, omdat die laatste met veel minder vaccins over de brug kwam dan de EU had ingekocht. Volgens AstraZeneca kwam dat onder andere omdat de productie in de Europese fabrieken stagneerde. Ook zei AstraZeneca dat de genoemde aantallen in het contract geen harde afspraak was, maar een streven. De EU ontkent dat en beschuldigde AstraZeneca er onder meer van de vaccins te verkopen aan de hoogste bieder.

In een verklaring schrijft de Commissie:

We willen de garantie dat er snel voldoende doses worden geleverd. De Europese burgers hebben er recht op en zo is het contractueel vastgelegd.

Alle landen van de Europese Unie staan achter de gang naar de rechter. Eerder waren Duitsland en Frankrijk nog tegen, omdat ze de relatie met AstraZeneca niet wilden verzuren. Dat is inmiddels al zo het geval, dat ook voor deze landen een rechtszaak niet meer uitmaakt.

Bronnen: The Guardian, Het Parool

