Europese QR-code volgend jaar alleen nog geldig na derde prik

Om naar EU-landen te reizen, zowel van binnen de Europese Unie zelf of daarbuiten, is straks een boostervaccin noodzakelijk. Dat is het advies van de Europese Commissie aan de lidstaten. Wie een geldige QR-code wil houden, moet tussen de zes en negen maanden na vaccinatie een derde prik halen.

Volgens eurocommissaris van Justitie Didier Reynders is de verplichte booster noodzakelijk, omdat gebleken is dat de effectiviteit van de eerste vaccins na zo’n zes maanden wat afneemt. Een derde prik moet dat tegengaan. Als de EU-ministers het advies overnemen, gaat de nieuwe regel in vanaf 10 januari. Behalve een volledige vaccinatie, blijft vermoedelijk ook een herstelbewijs geldig voor een QR-code. Uitzonderingen daarop zijn er mogelijk voor “essentiële reizigers”, zoals vrachtwagenchauffeurs.

Binnen de gehele Europese Unie is nu ongeveer 65 procent van de bevolking gevaccineerd. Bij lange na niet genoeg om van enige groepsimmuniteit te kunnen spreken. Tussen landen onderling zit ook veel verschil. Malta en IJsland zijn de Europese koplopers, daar is rond de 80 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd. In Bulgarije daarentegen, geldt dat maar voor krap 25 procent en ook Roemenië blijft met zo’n 37 procent ver achter.