Europese shoppers bij Britse sites na Brexit verrast door onverwachte hoge kosten

Wie nog iets bestelt bij een Britse webshop kan voor onaangename verrassingen komen te staan. Bij levering van de goederen moeten er bovenop het reeds betaalde bedrag ineens forse heffingen voor invoerrechten en btw voldaan worden. Sinds 1 januari maakt Groot-Brittannië geen deel meer uit van de interne markt van de Europese Unie en daarmee vervallen ook allerlei economische voordelen.

The Guardian laat consumenten aan het woord die geconfronteerd werden met extra betalingen van tientallen euro’s of meer. Een inwoner van de Zuidfranse stad Marseille bijvoorbeeld die een kastplank bestelde voor in de badkamer en daarvoor 47 euro betaalde. “Op de ochtend dat die geleverd zou worden ontvingen we een importheffing van 30 euro, het leek wel een losgeldeis.” Een Nederlandse vrouw die in december zonder problemen wat broeken kochten en er in januari twee bijbestelde moest plots 40 euro extra neertellen.

Veel consumenten zijn volslagen verrast door de heffingen omdat ze gewend zijn probleemloos goederen te bestellen bij Britse webshops en er vaak niet wordt gewaarschuwd. Wie iets koopt bij een Britse webshop moet na de Brexit net als bijvoorbeeld truckers, de kosten voor invoerdocumenten betalen – waarvan de kosten standaard kunnen oplopen tot zo’n 20 euro. Daarnaast wordt er btw geheven over de aankoop.

Andere consumenten werden getrakteerd op mededelingen dat er vanwege de Brexit helaas voorlopig niet meer geleverd wordt aan Europese klanten. De warenhuisketen John Lewis bijvoorbeeld is gestopt met internationale bestellingen.

De populaire mode-webshop Asos is ook gestopt met leveringen en verwijst klanten nu door naar sites in Europese landen als Frankrijk. Amazon voegt de kosten automatisch toe aan de rekening, die daardoor in sommige gevallen kan verdubbelen.

Weer anders ligt het met goederen met een waarde boven de 150 euro die wel in Groot-Brittannië gemaakt zijn maar er niet geproduceerd. Daar moeten douanerechten over betaald worden. De Franse consumentenorganisatie Centre Européen des Consommateurs France rekent voor waar dat op neer kan komen:

Voorbeeld: als u besluit om op Amazon UK sneakers te kopen die in China zijn gemaakt en van China naar Frankrijk zijn verzonden voor een bedrag van £ 270, moet u bij de prijs douanerechten van 16,9% en Franse btw van 20 %, wat de uiteindelijke prijs op ongeveer £ 378 brengt.

Oftewel de sneakers van 298 euro kosten plots 418 euro.

The Guardian voert een expert op die waarschuwt dat de situatie heel ingewikkeld en onduidelijk is geworden. Op den duur zal een en ander wel helderder worden maar tot die tijd luidt het advies niets bij Britse sites te kopen om onaangename verrassingen te voorkomen.

foto: No 10