‘Europese slachthuizen vormen gezondheidsrisico’

Vleesinspecteurs stellen dat slachthuizen in heel Europa een ‘vermijdbaar risico’ vormen voor de volksgezondheid. Ze luiden de alarmbel omdat het aantal inspecties van stoffelijke resten drastisch is verminderd. Volgens de inspecteurs krijgen consumenten nu vlees voorgeschoteld dat is vervuild met pus uit abcessen en tuberculose aandoeningen in varkenskoppen. Dat maakt de European Working Community for Food Inspection and Consumer Protection (EFWFC) bekend. Volgens de Britse autoriteit op het gebied van de voedselveiligheid, de Food Standards Agency (FSA), is er echter geen sprake van gevaar voor de consument.

Ron Spellman van de EWFC legt uit dat inspecteurs sinds 2014 varkenskoppen alleen nog op zicht controleren. Voorheen werden de lymfeklieren van doodgemaakte dieren opengesneden omdat het pus zich daar ophoopt. Nu die controle gestopt is, komt dergelijke etter volgens de EWFC vrijelijk in worsten en vleespasteien terecht. De ziektekiemen belanden zo op de borden van consumenten. “Ik denk niet dat je kunt bewijzen dat het veilig is om mensen etter, abcessen en tbc-resten te laten eten,” zegt Spellman in The Guardian.

De FSA stelt dat de visuele inspecties worden uitgevoerd om te zien of de varkenskoppen zwellingen bevatten die duiden op ontstekingen of besmettingen. Volgens de autoriteit worden verdachte zwellingen wel degelijk opengesneden om te zien of er pus en dergelijke in zit. Het is volgens de dienst juist gevaarlijk om standaard alle lymfeklieren open te snijden omdat het etter zich dan kan vermengen met ander vlees. Ook kan zo de e.colie-bacterie in het vlees terechtkomen, stelde de EU in 2014.

De EWFC verklaarde destijds al: “Afgelopen jaar zijn we tenminste 37.000 varkens tegengekomen met abcessen of tbc in hun lymfen. Deze zullen er nu niet meer worden uitgehaald. Het is namelijk onmogelijk deze abcessen te zien als de lymfen niet worden opengesneden.”

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven aan het slechts op zicht controleren omdat de wetenschap concludeert dat bacteriën die voedselvergiftiging veroorzaken niet met het blote oog kunnen worden waargenomen. Dat geldt volgens de Eu zelfs voor vlees dat zichtbaar vervuild is met ontlasting. Volgens de EWFC deugt het onderzoek waar de Commissie zich op baseert niet omdat het geen rekening houdt met de omstandigheden in slachthuizen en is dat al in 2016 aangetoond.

De EWFC wil daarentegen dat in het licht van de coronacrisis de werkwijze en normen van de inspectie opnieuw bekeken worden. De vakorganisatie wil ook dat de lichamen van geslachte kippen stuk voor stuk gecontroleerd worden op ziekteverwekkers en ontstekingen. Nu volstaan de inspecteurs met een steekproef als het slachthuis zich over het algemeen aan de regels houdt. De EWFC meent dat de slachthuizen teveel zeggenschap hebben gekregen over de controles. Het is alsof de slager zijn eigen vlees keurt, een metafoor die in dit geval niet eens meer een metafoor is. Het verminderen van de inspecties is volgens de EWFC het inlossen van een wens van de vleesindustrie geweest.

De FSA stelt dat vlees dat is gekeurd volgens de geldende richtlijnen veilig is. “Ook al zijn verschillende diersoorten geïnfecteerd met Covid-19, deze besmettingen zijn geen aanjager van de pandemie.” Een woordvoerder van de EU wijst er op dat de voedselstandaarden van de Unie tot de strengste ter wereld behoren en heeft naleving de hoogste prioriteit. “Ieder stuk vlees met zwellingen die wijzen op een ziekte als tbc, of met abcessen, moet als ongeschikt voor consumptie beschouwd worden en niet op de markt terecht komen.”