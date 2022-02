Europese steden verbieden ‘vrijheidskonvooien’ van antivaxxers

Europese steden wapenen zich tegen wegblokkades van ‘vrijheidskonvooien’. Parijs, Brussel en Gent hebben de optochten van antivaxxers verboden. De corona-ontkenners wilden vrijdag Parijs platleggen, om vervolgens op maandag door te rijden naar Brussel. De demonstranten tegen de coronamaatregelen laten zich naar eigen zeggen inspireren door het door extreemrechts gesteunde truckerprotest in Canada.

Eerder deze week zijn vanuit verschillende Franse steden motorrijders, automobilisten en vrachtwagenbestuurders vertrokken richting Parijs. De deelnemers aan de optochten zijn antivaxxers en afkomstig uit de kringen van de ‘gele hesjes’. Ze kunnen onder meer rekenen op steun van de extreemrechtse Marine Le Pen van Rassemblement National.

In een reactie hebben de Parijse autoriteiten gemotoriseerde protesten tussen 11 en 14 februari verboden. Als de antivaxxers hun voertuigen willen gebruiken om in de Franse hoofdstad de wegen te blokkeren, dan riskeren ze een gevangenisstraf van twee jaar, drie jaar rijontzegging en een boete van 4.500 euro.

Ook Brussel heeft een verbod uitgevaardigd voor ‘konvooien’. De Belgische autoriteiten stellen grenscontroles in om te voorkomen dat Franse demonstranten het land binnenkomen. Omdat er aanwijzingen zijn dat de antivaxxers zaterdag al in Gent zouden willen ‘oefenen’, is ook daar een verbod afgekondigd. “Ik wil onze stad niet laten lamleggen”, verklaart de Gentse burgemeester Mathias De Clercq.