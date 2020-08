Europese Unie erkent claim verkiezingswinst Loekasjenka niet

De lidstaten van de Europese Unie verwerpen Loekasjenka’s overwinningsclaim bij de afgelopen verkiezingen in Wit-Rusland. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel namens de leiders van de lidstaten laten weten. Sinds Loekasjenka zich tot winnaar kroonde, zijn in het land hevige protesten uitgebroken die door de ordetroepen hardhandig worden bestreden.

Hoewel de roep om herverkiezingen steeds luider wordt, geeft Loekasjenka niet toe. Bij een eerdere door hem zelf georkestreerde pro-Loekasjenka demonstratie, liet hij weten eerst vermoord te moeten worden voor er nieuwe verkiezingen komen. Ondertussen worden de tegendemonstraties steeds groter, maar treedt de politie ook steeds harder op. Sinds de verkiezingsuitslag zijn er al drie doden gevallen, duizenden mensen raakten gewond. Ook zijn enkele duizenden Belarussen gearresteerd en zijn er sterke aanwijzingen dat een deel van hen wordt gemarteld.

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja en volgens waarnemers de werkelijke winnaar van de verkiezingen, had de Europese Unie opgeroepen stelling te nemen tegen Loekasjenka. Dat deed ze vanuit Litouwen waar ze noodgedwongen naartoe gevlucht is. Tichanovskaja was verkiesbaar als vervanging voor haar man, de immens populaire blogger Sergej Tichanovskaja, die in mei dit jaar door de autoriteiten werd gearresteerd, zogenaamd wegens ‘een ernstige schending van de openbare orde’.

Bron: AD / cc-foto: United Nations