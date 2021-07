Ex-lijsttrekker PVV Rotterdam vervolgd wegens haatzaaien

De extreemrechtse Géza Hegedüs, die in 2017 al na één dag door de PVV aan de kant werd gezet als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt vervolgd door justitie. Hegedüs, die zich onder meer lovend heeft uitgelaten over de beruchte Holocaust-ontkenner David Irving, wordt verdacht van aanzetten tot haat en van groepsbelediging.

Het AD meldt:

Het gaat om uitspraken die hij in 2016 heeft gedaan in een podcast van de extreemrechtse intellectuele beweging Erkenbrand, in een debat over de vraag hoe men een ‘etnostaat’ maakt. Hegedüs spreekt zich onder meer uit tegen gemengde huwelijken en zegt dat Nederland zich in een staat van ‘oorlog’ bevindt. Deze uitspraken kwamen eind 2017 in het nieuws, daags nadat Geert Wilders hem voor de Essalam Moskee presenteerde als nieuwe PVV-lijsttrekker voor de Rotterdamse raadsverkiezingen. Toen kwam eveneens naar buiten dat Hegedüs in 2014 respect had betuigd aan holocaustontkenner David Irving. Het was al met al aanleiding voor Wilders om de kersverse lijsttrekker meteen aan de kant te zetten. De politieke carrière van Hegedüs duurde welgeteld één dag.

De uitspraken werden indertijd onthuld door onderzoekers van Kafka, het collectief dat extreemrechtse bewegingen inventariseert. Zij schrijven dat Hegedüs niet vanwege zijn verderfelijke opvattingen door Wilders aan de kant is gezet maar omdat hij een dubbele nationaliteit heeft. In podcasts van de extreemrechtse groepering Erkenbrand laat de politicus zich uit over de situatie in zijn geboorteland Hongarije en de extreemrechtse partij Jobbik:

Al snel komt de partij Jobbik aan de orde in de uitzending en laten de twee zich kennen als uitgesproken antisemieten en Roma-haters. “Het zigeunerprobleem werd door Jobbik bespreekbaar gemaakt. Dat was heel sterk” zegt Hegedüs tevreden. Maar hij heeft ook zorgen over de ontwikkeling van deze partij. “Uitspraken over Joden zijn helemaal verdwenen” en “uitspraken over zigeuners gaan ook steeds meer naar de achtergrond” merkt Hegedüs op.

Het zijn deze podcasts waarvoor hij vervolgd wordt, meldt het OM in een persbericht:

In de podcast heeft verdachte zich op een beledigende manier uitgelaten over een groep mensen. Het Openbaar Ministerie vindt dat verdachte hiermee de grenzen van de vrijheid van meningsuiting heeft overschreden. Zijn uitlatingen zijn volgens de officier van justitie dan ook strafbaar. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak zet de officier van justitie in haar requisitoir alle feiten op een rij en eist op grond van het dossier en houding van verdachte een bepaalde straf. Wanneer de inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden is nog niet bekend.

PVV-leider Wilders is in 2019 in hoger beroep door het gerechtshof schuldig bevonden aan groepsbelediging. Hij kreeg geen straf opgelegd.