Ex-premier Australië haalt uit naar klimaatontkenners in de media

De voormalige Australische premier Malcolm Turnbull heeft keihard uitgehaald naar het media-imperium van Rupert Murdoch, vanwege zijn betrokkenheid bij klimaatontkenning. In het ABC-programma Q&A gaf Turnbull een vooraanstaande journalist van de krant The Australian (eigendom van Murdoch) van onderuit de zak.

Turnbull wierp de journalist Paul Kelly voor de voeten dat de Murdoch-media vorig jaar telkens het verhaal verspreidden dat de bosbranden in Australië het gevolg waren van brandstichting. Maar brandstichters waren er altijd al. Wat nieuw is, is dat het bosbrandenseizoen veel langer duurt door de klimaatcrisis, stellen wetenschappers.

Powerful stuff: former Australian PM Malcolm Turnbull ripping into a Murdoch lackey on climate change pic.twitter.com/jxcSqRMnS2 — Ben Coates (@bencoates1) November 10, 2020

“Het bedrijf waarvoor je werkt en zijn politieke vrienden zoals Donald Trump, hebben klimaatverandering tot een zaak van waarden en identiteit gemaakt”, zei Turnbull tegen Kelly. “Maar zeggen dat je al dan niet gelooft in de opwarming van het klimaat is als zeggen dat je al dan niet gelooft in de zwaartekracht. Hoe bevooroordeeld en destructief moet de berichtgeving worden voordat je zegt: ‘Het is genoeg? Hier doe ik niet meer aan mee’?”

Turnbull staat bepaald niet alleen in zijn kritiek op de klimaatjournalistiek van de Australische Murdoch-media. Ook de zoon van Rupert Murdoch, James, had forse kritiek op de misleidende berichtgeving over de bosbranden. Volgens de Australische ex-premier geven veel journalisten die voor Murdoch werken, ook privé toe dat ze wel degelijk denken dat er een klimaatcrisis is.

De in Australië geboren mediamagnaat Murdoch is de eigenaar van een groot aantal zeer conservatieve kranten en nieuwszenders. Bekende voorbeelden zijn Fox News en de New York Post in de Verenigde Staten en The Sun en The Times in het Verenigd Koninkrijk.

Murdoch staat erom bekend dat hij een duidelijk stempel drukt op de redactionele keuzes van zijn media. Zijn kranten en nieuwszenders voeren campagne voor conservatieve kandidaten. Zo steunden zij Margaret Thatcher en George W. Bush. Ook hebben de Britse Murdoch-kranten jarenlang geageerd tegen de Europese Unie en daarmee de geesten rijp gemaakt voor Brexit.