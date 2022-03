Ex-speaker John Bercow schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag

De voormalige speaker John Bercow moet zijn toegangspas tot het Lagerhuis opgeven, nu een onafhankelijk onderzoekspanel heeft vastgesteld dat hij een pestkop en een leugenaar is. Voormalige medewerkers van Bercow, die wereldwijde roem vergaarde door de wijze waarop hij de parlementaire debatten over Brexit leidde, hadden aan de bel getrokken over zijn gedrag.

Volgens de onderzoekers ging Bercow bij zeker 21 bewezen verklaarde voorvallen over de schreef. De Conservatief maakte zich onder meer schuldig aan pesten, schelden en het gooien met zijn mobiele telefoon. “Dit was gedrag waarvoor geen plaats is op welke werkvloer dan ook”, aldus de onderzoekers. Bij zijn verweer tegen de klachten van medewerkers toonde Bercow zich bovendien “uiterst onbetrouwbaar en herhaaldelijk oneerlijk”.

De behandeling van de klachten over Bercow nam 22 maanden in beslag. De voormalige speaker verwerpt de uitkomst het onderzoek dat hij “amateuristisch” noemt. “De uitkomst is dat mij een toegangspas moet worden geweigerd, maar daar had ik toch al nooit een aanvraag voor gedaan.”