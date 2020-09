Ex-topvoetballer Gary Lineker vangt vluchteling op

De voormalige Engelse topvoetballer Gary Lineker neemt over enkele weken een vluchteling in huis. De 59-jarige ex-spits van Everton, Tottenham Hotspur en het nationale elftal meldde zich onlangs aan bij Refugees at Home. Deze organisatie koppelt asielzoekers aan mensen die een kamer over hebben. “Mijn kinderen zijn het huis uit, dus ik heb genoeg ruimte om iemand tijdelijk te helpen”, aldus Lineker, die het voetbalprogramma Match of the Day presenteert.

Lineker staat bekend om zijn progressieve meningen die hij regelmatig via Twitter deelt. De ex-voetballer wisselt zijn befaamde wijsheden over voetbal (“een simpel spel waarbij 22 mannen achter een bal aanrennen en Duitsland na 90 minuten heeft gewonnen”) af met stellingnames tegen racisme, xenofobe politici en het hardvochtige Britse vluchtelingenbeleid.

Nadat hij vorige maand zijn medeleven uitsprak met de bootvluchtelingen die via het Kanaal Engeland proberen te bereiken, kreeg hij de vraag of hij zelf soms al een vluchteling in huis had genomen. Daarop antwoordde hij met een screenshot van zijn inschrijving bij Refugees at Home.