Excentrieke antivax-tweelingbroers kort na elkaar overleden aan corona

De tweelingbroers Igor en Grichka Bogdanoff (72) zijn kort na elkaar in het George Pompidou-ziekenhuis in Parijs overleden aan covid. De twee, die bekend waren door hun televisieoptredens in de jaren tachtig én hun plastische chirurgie, hadden zich niet laten inenten. Half december werden ze opgenomen op de intensive care. Kort voor de jaarwisseling, op 28 december, overleed Grichka. Igor stierf op maandag 3 januari.

Hun familie wil niets zeggen over de doodsoorzaak, maar volgens hun advocaat Édouard de Lamaze zijn de twee broers aan covid overleden. De voormalige minister van Onderwijs Luc Ferry, die met de tweeling bevriend was, vertelt aan de Parisien dat hij de broers “vijftig keer” had opgeroepen om zich te laten vaccineren. De laatste keer was enkele weken geleden, toen het nog goed met hen ging. “Grichka was, net als Igor, geen antivaxxer. Hij was antivaxxer voor zichzelf”, aldus Ferry.

De twee broers, afstammelingen van Oostenrijkse aristocratie, hadden een bewogen leven. Tussen 1979 en 1989 presenteerden ze het eerste Franse televisieprogramma over sciencefiction, Temps X. Igor had zes kinderen bij verschillende vrouwen en kwam recent nog in het nieuws wegens het belagen van een ex. Grichka bleef ongehuwd en had geen kinderen.

Begin deze eeuw raakten de Bogdanoffs in opspraak nadat ze enkele artikelen in wetenschappelijke tijdschriften publiceerden over natuurkunde die bij nadere bestudering compleet onzinnig leken. Uit het Wikipedia-lemma over de tweeling:

Natuurkundige Max Niedermaier van de Universiteit van Tours suggereerde dat de doctoraalscripties en papers parodieën waren, gemaakt door voorbeelden van theoretisch-fysica-jargon samen te voegen, inclusief terminologie uit de snaartheorie: “De samenvattingen zijn heerlijk betekenisloze combinaties van modewoorden… die blijkbaar serieus zijn genomen.”

Verscheidene wetenschappers die de Bogdanoffs hadden begeleid, trokken hun handen van de tweeling af. De broers ontkenden desondanks dat er sprake was van wetenschapsfraude. De twee spraken overigens ook tegen dat ze gebruikgemaakt hadden van plastische chirurgie, maar oordeel vooral zelf.