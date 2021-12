Excuses van Finse premier om stapavondje na coronamelding

De Finse sociaaldemocratische premier Sanna Marin heeft afgelopen weekend een nachtclub bezocht vlak nadat ze te horen kreeg dat een kabinetslid positief was getest op corona. De 36-jarige Marin bood excuses aan, nadat een roddelblad foto’s van het uitje had gepubliceerd.

Op Facebook liet Marin maandag al weten dat ze samen met haar man een lang weekend had gevierd: 6 december was de Finse Onafhankelijkheidsdag, een nationale feestdag. Marin en man maakten van de gelegenheid gebruik om hun kind bij opa en oma te brengen en er zelf een feestje van te maken. Inclusief een avondje dansen. Dat zou zo’n probleem niet zijn geweest, ware het niet dat tijdens de laatste kabinetsvergadering voor het weekend, was gebleken dat de minister van Buitenlandse Zaken positief was getest.

Volgens Marin was haar verteld dat volgens de Finse coronaregels, zij niet in quarantaine hoefde, omdat ze gevaccineerd is. Die regels schrijven inderdaad geen strikte isolatieplicht voor, maar voor burgers geldt wel een advies om na contact met een positief getest persoon ontmoetingen met anderen te vermijden, in afwachting van een eigen testuitslag. Voor politici staat in een gedragscode opgesteld dat zij deze regel sowieso in acht nemen. De premier zei daar niet van op de hoogte te zijn geweest.

In haar verklaring schrijft Marin dat ze ‘een andere afweging’ had moeten maken. Nadat even later de foto’s van een clubbende Marin opdoken, besloot ze woensdag ook nog excuses te maken. Finland doet het onder leiding van Marin binnen Europa goed qua coronabestrijding. Sinds de start van de pandemie zijn er in het land met 5,5 miljoen inwoners 1400 coronadoden gevallen, wat relatief weinig is.

Marin werd twee jaar geleden de jongste premier ter wereld, in een centrum-linkse coalitie waarvan alle partijen geleid worden door vrouwen. Politieke tegenstanders hebben vooral kritiek op de feestjes die Marin bezoekt en haar gebruik van sociale media. Daarop antwoordde ze eerder dit jaar: ‘Ik ben een vertegenwoordiger van de jongere generatie en dat zie je terug in hoe ik mijn werk doe en hoe ik mijn leven leef’.