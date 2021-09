Zwitsers stemmen in grote meerderheid voor homohuwelijk

Een overweldigende meerderheid van de Zwitsers heeft voor invoering van het homohuwelijk gestemd, zo’n twintig jaar nadat Nederland dat als eerste land ter wereld deed. Dat blijkt uit de eerste exitpolls van het referendum dat zondag werd gehouden. Volgens de Zwitserse publieke omroepen stemde zeker 64 procent vóór.

Zowel de Zwitserse regering als een meerderheid van het parlement waren al langer voor invoering. Tegenstanders van het homohuwelijk wisten echter een referendum af te dwingen in een poging dat tegen te houden. Samenlevingscontracten tussen mensen van dezelfde sekse waren wel al sinds 2007 toegestaan, maar daarmee hadden homostellen nog altijd niet dezelfde rechten als heterostellen. Zo is het adopteren van kinderen door koppels van dezelfde sekse nog altijd een uitermate traag en onzeker proces, komen niet-Zwitserse partners niet in aanmerking voor het staatsburgerschap en is het lesbische vrouwen niet toegestaan via de officiële kanalen gebruik te maken van zaaddonoren.

Zwitserland geldt met zijn 8,5 miljoen inwoners als een uiterst conservatief land. Pas in 1971 kregen vrouwen er op federaal niveau stemrecht, op kantonaal niveau duurde dat zelfs nog tot 1990. Daar was destijds een uitspraak van het Bondsgerechtshof voor nodig waarin werd bepaald dat het uitsluiten van vrouwen ongrondwettelijk was. Dat was nodig omdat een meerderheid van de mannen in de Landsgemeinde, een inmiddels grotendeels achterhaalde volksvergadering, tegen het vrouwenkiesrecht had gestemd.