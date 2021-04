Experts ‘pislink’ om zwalkend AstraZeneca-beleid Nederland

Vrijdag werd besloten het AstraZeneca-vaccin niet meer aan mensen onder de 60 jaar te geven. Kort ervoor was al gestopt met prikken van mensen boven de 60 met het Brits-Zweedse vaccin. Oftewel, opnieuw een complete prikstop met een van de beschikbare vaccins en dat terwijl de coronavaccinatie in Nederland al zo traag op gang komt. En dat terwijl er eigenlijk geen bewijs is voor de bijwerkingen die in een select aantal gevallen lijken te zijn opgetreden. Experts hebben dan ook geen goed woord over voor de beslissing van het ministerie van Volksgezondheid (VWS), zo blijkt uit een rondgang in de Volkskrant.

Waar gaat het om: in enkele landen werd na toediening van het AstraZeneca-vaccin een combinatie van bloedstollingen (trombose) en een verlaging van het aantal bloedplaatjes geconstateerd. Mogelijk omdat het vaccin een extreme reactie van het immuunsysteem heeft uitgelokt. Deze zeldzame stoornis werd vastgesteld in onder meer Denemarken en Oostenrijk waar de campagne ook werd stilgelegd, en in Nederland. Daar gebeurde het bij vijf vrouwen. Een van hen overleed. Maar, zo merken experts op, als het inderdaad om een reactie van het immuunsysteem gaat, dan zijn er antistoffen te traceren in het bloed. En bij de vijf vrouwen in Nederland is dat vooralsnog niet het geval. Bij twee vrouwen is het compleet uitgesloten, bij de andere drie wordt het nog onderzocht.

Hoogleraar Pieter Willem Kamphuisen, vasculair geneeskundige, spreekt van ‘incidentenpolitiek’ en noemt het besluit te stoppen met vaccineren een die is genomen op basis van emotie in plaats van wetenschap. Hoogleraar en internist Hugo ten Cate zegt dat het ‘in de buurt van arrogantie’ komt wanneer je een dergelijke beslissing neemt op basis van incomplete gegevens en zonder deskundigen te raadplegen. En het heeft verregaande gevolgen voor het vervolg van de vaccinatiecampagne: ‘Je jaagt mensen de stuipen op het lijf zonde goede argumentatie.’

Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie en trombose-specialist, noemt de beslissing te stoppen met AstraZeneca ‘ontluisterend’ en ‘een politiek besluit, uit angst dat er meer gevallen bij komen en dat de overheid dan een lakse houding wordt verweten.’ Hij plaatst het risico van trombose na vaccinatie in perspectief:

Laten we uitgaan van de Nederlandse cijfers, met een risico op een verdacht ziektebeeld van ongeveer één op de 100 duizend prikken. Een derde van hen overlijdt, dan is de kans op sterfte één op de 300 duizend. Dat risico is vergelijkbaar met de kans op een dodelijk ongeval als je 220 kilometer gaat fietsen, of naar Madrid rijdt met de auto. Toch stappen we op de fiets.

Hij wijst ook op een mailgroep waar hij lid van is met daarin honderd Europese trombose-experts, waarvan er niet een pleit voor een vaccinatiestop. Dat geldt onder andere voor zijn Duitse collega Andreas Greinacher die als eerste de mogelijke bijwerkingen opmerkte in Duitsland. Daar zijn vooralsnog zo’n 30 gevallen bekend. Hij pleit voor het doorgaan met vaccineren, aangezien de ic’s vol raken. Duitsland sluit overigens met ingang van dinsdag de grens voor Nederlanders die geen negatief testresultaat kunnen overleggen. Nederland is aangemerkt als hoogrisicogebied vanwege het hoge aantal besmettingen: meer dan 200 per 100.000 inwoners per week.

In de Volkskrant staat ook een uitgebreid interview met hoogleraar cardiologie voor vrouwen Angela Maas. Ook zij is ‘pislink’ over de beslissing van VWS tijdelijk te stoppen met AstraZeneca. De patiënten die zij spreekt, bijvoorbeeld vanwege een second opinion over een hartoperatie, staan soms al een jaar op de wachtlijst en zeggen hun afspraak niet af vanwege gesnotter of keelpijn. Maas zegt:

Een paar keer heb ik al te horen gekregen: die patiënt van vorige week, of haar partner, blijkt besmet te zijn met corona. Ik voel me gewoon onveilig – ik ben ook de jongste niet meer. En ik wil ook niet de infectiebron zijn voor anderen. Het is godgeklaagd zoals ze met oudere werknemers in de zorg omgaan. Ik wil gewoon die prik!

Ze wijst erop dat de kans trombose te krijgen bijzonder klein is en afgevangen kan worden door meer te kijken naar erfelijke factoren. Ook huisartsen worden volgens Maas ‘knettergek’ van het zwalkende vaccinatiebeleid. De hoogleraar cardiologie is het ermee eens dat VWS bij dit soort beslissingen de experts passeert: