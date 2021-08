Explosie vliegveld Kabul: zelfmoordterrorist pleegt aanslag op vluchtelingen

In de omgeving van het vliegveld van Kabul is een explosie geweest. De Taliban melden dat er zeker dertien doden zijn gevallen. Onder de slachtoffers zouden zich ook kinderen bevinden, stelt persbureau Reuters.

Volgens ooggetuigen was de ontploffing het werk van een zelfmoordterrorist. Nadat hij zich in opblies te midden van een groep vluchtelingen begon iemand anders te schieten.

NEW: Suicide bomber “complex SBIED attack” with firefight at Abbey Gate outside Kabul airport; Afghan casualties: US official — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) August 26, 2021

Sewage canal where Afghans were vetted after their documents was packed with Afghans including women and children. A suicide attacker blew himself up in the middle of a large crowd. At least another attacker started shooting, multiple eye witnesses in the area&a friend tells me. pic.twitter.com/1MHuLOZnDl — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 26, 2021

Er zijn bij de aanslag ook Amerikaanse militairen gewond geraakt.

Us official says initial reports are that U.S. service members, potentially two or three, are among those injured in the attack. — Idrees Ali (@idreesali114) August 26, 2021

Volgens The Guardian vond de ontploffing plaats bij een van de toegangspoorten tot het vliegveld. In de buurt van het Baron Hotel is volgens verscheidene bronnen een tweede zelfmoordaanslag geweest.

BREAKING — 2nd suicide detonation confirmed, likely near the Baron Hotel, more casualties. U.S. Embassy ordering all citizens to flee the airport zone altogether. — Charles Lister (@Charles_Lister) August 26, 2021

Eerder op de dag waarschuwden de Amerikanen en Britten al dat ze aanwijzingen hadden dat er een aanslag zou plaatsvinden op het vliegveld. Afghanen kregen om die reden het advies om weg te blijven bij de luchthaven.

Donderdag is de laatste dag waarop een groot aantal westerse landen, waaronder Nederland, nog mensen uit Afghanistan evacueren.