Black Friday: Extinction Rebellion blokkeert Amazon-distributiecentrum

Extinction Rebellion heeft vrijdagochtend het distributiecentrum van Amazon bij Schiphol geblokkeerd. Ook in verscheidene andere landen heeft de klimaatactiegroep ter gelegenheid van Black Friday een blokkade opgeworpen bij Amazon.

**BREAKING** We blokkeren distributiecentra @Amazon in meerdere landen, o.a. in NL bij Schiphol. Na mislukte COP géén 'business-as-usual' en orgie van consumptie met #blackFriday. Amazon is symbool uitbuiting van werknemers en planeet. #MakeAmazonPay #AmazonCrime pic.twitter.com/lYcNr38v9L — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) November 26, 2021

“Black Friday is het toonbeeld van alles wat mis is met ons economische systeem”, stelt de groep in een verklaring. “Consumenten worden aangespoord ongeremd te kopen, terwijl de planeet op de rand van de vernietiging balanceert.”

Amazon is volgens Extinction Rebellion het symbool van onze consumptieverslaving. “Het bedrijf harkt miljarden binnen ten koste van zijn werknemers en de planeet. Het promoot overconsumptie, greenwashing, uitbuiting en bespioneert zijn klanten. Amazons CO2-uitstoot staat op 60 miljoen ton per jaar – meer dan een middelgroot land – en groeit jaarlijks met 19%.”