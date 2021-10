Extinction Rebellion blokkeert Haagse kruisingen tegen klimaatgetreuzel

Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren vandaag verkeerskruispunten in het hart van Den Haag. De klimaatrebellen eisen dat de overheid het land in hoog tempo klimaaatneutraal maakt. Volgens de beleidsplannen moet dat doel bereikt worden in 2050. De rebellen stellen dat die streefdatum veel te laat is. Al in 2025 moet Nederland volgens hen klimaatneutraal zijn. Extinction Rebellion wil de hele week actievoeren in Den Haag.

De actievoerders hebben drie eisen:

1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad die een leidende rol speelt in de besluitvorming.

De activisten blokkeren het verkeer omdat demonstraties en petities, ongeacht het overweldigend aantal deelnemers, te weinig effect hebben. Zelfs de rechter blijkt in de praktijk niet in staat de overheid te dwingen tot het navolgen van de wet en officiële afspraken. Onder meer de de op- en afrit van de Utrechtsebaan en de Prins Clauslaan worden geblokkeerd door honderden actievoerders. Enkelen hebben zich vastgeketend aan een vrachtwagen.

Demonstranten van #extinctionrebellion hebben 1 kruispunt vrijgemaakt en zijn naar collega’s op kruispunt 2 gelopen in #denhaag #bezuidenhoutseweg pic.twitter.com/lxKKAk2fUl — Frank van Deutekom (@frank_deut) October 11, 2021

Omroep West meldt:

De gemeente Den Haag heeft aangegeven dat ze de demonstraties deze week zo veel mogelijk zal faciliteren. Daarbij waarschuwt de gemeente wel dat de acties ordelijk moeten verlopen. De demonstranten mogen geen wegen of kruisingen blokkeren of gebouwen bekladden of beklimmen. Als dat toch gebeurt of als er zich andere ‘wanordelijkheden’ voordoen, dan treedt de politie op.

In een persverklaring stelt Extinction Rebellion:

De crisis is NU. Klimaatrechtvaardigheid is het strijdpunt van onze tijd. Overal ter wereld worden mensen gedood door hongersnood en natuurrampen, veroorzaakt door de klimaat- en ecologische crisis. Onze politici interesseert het niets. Zij beschermen de belangen van de fossiele industrie, steunen de vernietiging van de natuur en laten al die mensen die opkomen voor het behoud van de aarde in de steek. Actie is onze enige hoop. XR eist klimaatrechtvaardigheid voor iedereen: maak Nederland klimaatneutraal in 2025 op een eerlijke manier. “Na jaren falend klimaatbeleid wachten wij niet langer,” zegt woordvoerder Tessel Hofstede. “Met massale burgerlijke ongehoorzaamheid stellen wij onze eisen aan de overheid. Wij verstoren het publieke leven, zodat we eindelijk worden gehoord. Nederland moet klimaatneutraal zijn in 2025 om verdere klimaatchaos te voorkomen.”