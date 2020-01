Extinction Rebellion voert wereldwijd actie, blokkeert Shell-kantoor

Extinction Rebellion voert donderdag en vrijdag weer wereldwijd actie, onder meer in Den Haag. In de hofstad loopt de Nederlandse afdeling van Extinction Rebellion donderdagmiddag vanuit het centrum naar de Australische ambassade. Daar willen de klimaatactivisten een brief aanbieden aan de ambassadeur. Extinction Rebellion schrijft:

In Australië woeden al maandenlang vernietigende natuurbranden, waarbij tientallen mensen om het leven zijn gekomen en meer dan een miljard dieren een wrede dood zijn gestorven. (…) De Australische regering schiet hopeloos tekort in het bestrijden van deze ecologische crisis en verergert de klimaatcrisis door halsstarrig vast te houden aan een volstrekt ontoereikend klimaatbeleid.

In Aberdeen hebben activisten van Extinction Rebellion het Schotse hoofdkantoor van Shell geblokkeerd. Ze arriveerden om 6.30 uur en zijn van plan om de blokkade de hele dag vol te houden.

De actiegroep wijst er in een verklaring op dat Shell bij de tien grootste CO2-uitstoters van de wereld hoort. “In de komende tien jaar wil het bedrijf zijn productie van gas en olie met 35 procent verhogen.”