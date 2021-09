Extinction Rebellion werpt blokkades op bij Schiphol en Eindhoven Airport

Extinction Rebellion blokkeert zaterdagochtend enkele ingangen van Schiphol en Eindhoven Airport. Zo’n dertig mensen werpen kleine blokkades op bij de twee luchthavens.

De klimaatactivisten willen zo aandacht vragen voor de uitzonderingspositie voor de luchtvaart bij het klimaatbeleid. Anders dan bij andere sectoren zijn er voor het vliegverkeer geen bindende afspraken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De activisten hopen dat er bij de klimaatconferentie later dit jaar in Glasgow alsnog eisen worden gesteld aan de luchtvaart.

De activisten vinden het onbegrijpelijk dat Schiphol mag doorgroeien naar 780.000 vluchten in 2050, terwijl in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de uitstoot in dat jaar met 95 procent moet zijn teruggedrongen.

De actiegroep zegt reizigers niet te willen treffen met het protest.