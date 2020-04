Extreemrechts betrokken bij omstreden gezichtsherkenningsbedrijf

De directeur van Clearview AI, een zeer omstreden bedrijf dat is gespecialiseerd in gezichtsherkenning, heeft banden met extreemrechts. Ook medewerkers van het New Yorkse bedrijf zijn gerekruteerd uit extreemrechtse kringen, meldt The Huffington Post na onderzoek.

Clearview trok begin dit jaar veel media-aandacht nadat The New York Times onthulde hoe het bedrijf een database heeft aangelegd met 3 miljard foto’s van personen. Clearview schraapte de foto’s zonder toestemming bij elkaar op sociale media. In een handomdraai kan het techbedrijf daardoor gezichten aan namen koppelen.

De CEO van Clearview, de 31-jarige Australiër Cam-Hoan Ton-That, heeft een extreemrechts verleden. Hij onderhield banden met Andrew Auernheimer, webmaster van de neo-naziwebsite The Daily Stormer, en de ‘antifeminist’ Mike Cernovich, die een belangrijke rol speelde in de verspreiding van de Pizzagate-complottheorie tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.

Aanhangers van ‘Pizzagate’ geloven ten onrechte dat de campagnechef van Hillary Clinton en andere vooraanstaande Democraten een kinderpornonetwerk onderhielden vanuit de kelder van een pizzarestaurant in Washington. Eind 2016 liep een man met een geweer de betreffende pizzeria binnen en begon te schieten. Vermoedelijk ontdekte hij op dat moment pas dat het restaurant geen kelder heeft.

Een van de extremisten die aan de slag ging bij Clearview, is de voormalige Breitbart-medewerker Charles Johnson, die ervan overtuigd is dat het dankzij de gezichtsherkenning van Clearview mogelijk wordt om “elke illegale buitenlander in dit land” op te sporen. Clearview heeft inmiddels een contract met de Amerikaanse immigratiedienst ICE.

cc-afbeelding: Gerd Altmann